Hatayspor, ilk 3 puanının kıyısından döndü!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk etti.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Hatayspor'un golü 6. dakikada Marcelin Kilama'dan gelirken Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Kamil Fidan kaydetti.
Hatayspor'da Engin Aksoy, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Sivasspor'da 83. dakikada Daniel Avramovski penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki puanını 4'e Sivasspor ise 14'e çıkardı.
Ligin 12. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Serdar Osman Akarsu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 65 Emre Gökay-Dk. 86 Kamil Fidan), Avramovski, Luan (Dk. 65 Malle), Ethemi (Dk. 65 Kimpioka), Bekir Böke (Dk. 46 Badji)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Hodzic, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 64 Engin Can Aksoy), Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Rui Pedro, Strandberg (Dk. 86 Yiğit Ali Buz), Okoronkwo
Gol: Dk. 6 Kilama (Atakaş Hatayspor) Dk. 90+2 Kamil Fidan (Özbelsan Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Okoronkwo, Dk. 42 Oğuzhan Matur, Dk. 81 Kilama, Dk. 89 Bekaj, Dk. 90+2 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 55 Feyzi Yıldırım, Dk. 90+5 Yusuf Cihan Çelik (Özbelsan Sivasspor)
