Hatayspor, ilk 3 puanının kıyısından döndü!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

calendar 24 Ekim 2025 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 22:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hatayspor, ilk 3 puanının kıyısından döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk etti.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un golü 6. dakikada Marcelin Kilama'dan gelirken Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Kamil Fidan kaydetti.

Hatayspor'da Engin Aksoy, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Sivasspor'da 83. dakikada Daniel Avramovski penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki puanını 4'e Sivasspor ise 14'e çıkardı.

Ligin 12. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Serdar Osman Akarsu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 65 Emre Gökay-Dk. 86 Kamil Fidan), Avramovski, Luan (Dk. 65 Malle), Ethemi (Dk. 65 Kimpioka), Bekir Böke (Dk. 46 Badji)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Hodzic, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 64 Engin Can Aksoy), Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Rui Pedro, Strandberg (Dk. 86 Yiğit Ali Buz), Okoronkwo

Gol: Dk. 6 Kilama (Atakaş Hatayspor) Dk. 90+2 Kamil Fidan (Özbelsan Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Okoronkwo, Dk. 42 Oğuzhan Matur, Dk. 81 Kilama, Dk. 89 Bekaj, Dk. 90+2 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 55 Feyzi Yıldırım, Dk. 90+5 Yusuf Cihan Çelik (Özbelsan Sivasspor)

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.