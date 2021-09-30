Hatayspor güle oynaya gruplarda!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nda Hatayspor, Elitzur Holon'u geçerek gruplarda yer alma hakkını elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor güle oynaya gruplarda!
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30 Eylül 2021 21:08
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Hatayspor, evinde İsrail'in Elitzur Holon takımını 90-52 yendi.

Rakibine karşı ilk maçı da 76-59 kazanan Hatay ekibi, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Hatayspor, A Grubu'nda Panathinaikos (Yunanistan), Polkowice (Polonya) ve WBC Enisey (Rusya) ekipleriyle rakip oldu.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Elena Chernova (Rusya), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

Hatayspor: Wiley 15, Gorini 18, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay 3, Büşra Akgün 10, Bahar Çağlar Ökten 5, Zubac 2, Brown 23, Simge Şeker, Gökçe Doğan 7

Elitzur Holon: Bone 9, Hagag 2, Raber 12, Kabada 3, Diawakana 2, Pelc 10, Shabtai, Adams 14, Kahalon, Sujic

1. Periyot: 23-19

Devre: 43-28

3. Periyot: 66-42


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