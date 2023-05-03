Hatayspor, gelecek sezon Mersin'de

Deprem felaketi nedeniyle hakları saklı kalmak üzere ligden çekilen Hatayspor, gelecek sezon maçlarını Mersin'de oynayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, gelecek sezon Mersin'de
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03 Mayıs 2023 17:30
Deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig hakları saklı kalmak üzere ligden çekilen Atakaş Hatayspor, yeni sezonda başka bir ilde devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada "Hatayspor önümüzdeki sezon Mersin'de Süper Lig'e devam edecek inşallah." açıklamasını yaptı.

Hatay Stadyumu'nun etrafında konteyner kentlerinin olması ve Hatay'daki tesislerin zarar görmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı kaydedildi.

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