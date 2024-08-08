Hatayspor: "Galatasaray karşısında mahcup olmamalıyız!"

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, Galatasaray maçı hakkında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor: 'Galatasaray karşısında mahcup olmamalıyız!'
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08 Ağustos 2024 13:41
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 15:24
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, sahada savaşan, her yerde baskı yapan bir takım izletmek istediklerini söyledi.

Pulat, AA muhabirine, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptıkları kampın takım için çok yararlı geçtiğini dile getirdi.

Kampta istedikleri çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Pulat, hazırlık maçları ve yoğun antrenman temposunda doğruları bulmak için çalıştıklarını ifade etti.

Pulat, bu sezon taraftarların keyif alacağı bir futbol izletmek istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir takım lige yüzde 100 başlamıyor. Biz de 'İlk haftadan yüzde 100 başlıyoruz' dersek doğruyu söylemeyiz. Temel hedefimiz; ilerleyen haftalarda tam formumuzu bulup, sakatlıksız, hem skor alan hem de yarışan bir ekip olarak lige başlamak. Teknik adamlık felsefemde özellikle savaşma, mücadele etme ve o ruhu sahaya yansıtma var. Futbolcular da şu ana kadar bunu iyi yaptı. Yüzde 100 duruma geldiğimizde; sahada savaşan, her yerde baskı yapan bir takım izletmek istiyoruz." 

- "Galatasaray karşısında elimizden geleni yapacağız"

Yeni sezonun ilk maçında yarın Galatasaray'a konuk olacaklarını hatırlatan Pulat, tüm rakiplerine saygı duyduklarını ifade etti.

Ligde her takımın maç kazanmayı hedeflediğini belirten Pulat, "Bu noktada karakterli, fair play çerçevesinde oyun oynamak istiyoruz. Galatasaray karşısında taraftarımıza mahcup olmamak, iyi oyun izletmek ve orada iyi bir mücadele vermek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu. 

- "Kardeşçe bir sezon geçmesini istiyoruz"

Pulat, geçen sezonun kadrosunu genel itibarıyla koruduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Takımımıza 3 veya 4 oyuncu daha alacağız. Varsayımlar üzerine konuşmayı doğru bulmuyorum ama takımımızın düşme korkusu yaşamayan ve sahada taraftarını mutlu eden profilde olacağını söyleyebilirim. Hatayspor'da fair play ruhu var. Kardeşçe bir sezon geçmesini istiyoruz. Umarım geçmiş sezonlarda olduğu gibi taraftarını mutlu eden, ülke futboluna renk katan bir takım hüviyetinde ligi bitiririz."

Özhan Pulat, 6 Şubat 2023'teki depremleri yaşayan Hatay halkına moral olmak istediklerini ve taraftarları mutlu etmek için sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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