Hatayspor'dan voleybol takımına takviye!

Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı Bartosz Bucko'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Hatayspor'dan voleybol takımına takviye!
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02 Ağustos 2022 16:20
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Polonyalı smaçör Bartosz Bucko'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Polonyalı başarılı smaçör Bartosz Bucko bizimle. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşında ve 1,95 metre boyundaki Bucko, geçen sezon Polonya ekibi Stal Nysa'da forma giydi.

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