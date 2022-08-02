Hatayspor'dan voleybol takımına takviye!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Polonyalı smaçör Bartosz Bucko'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Polonyalı başarılı smaçör Bartosz Bucko bizimle. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşında ve 1,95 metre boyundaki Bucko, geçen sezon Polonya ekibi Stal Nysa'da forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Polonyalı başarılı smaçör Bartosz Bucko bizimle. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşında ve 1,95 metre boyundaki Bucko, geçen sezon Polonya ekibi Stal Nysa'da forma giydi.
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