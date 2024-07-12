Hatayspor, Cemali Sertel'i yeniden kiraladı

Hatayspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Cemali Sertel'i 1 yıl daha kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Cemali Sertel'i yeniden kiraladı
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12 Temmuz 2024 20:49
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 23:49
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cemali Sertel ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan oyuncunun bonservisinin satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cemali Sertel satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme ile kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Cemali'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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