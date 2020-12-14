Hatayspor, Başkent'e gidiyor!

Hatayspor, erteleme maçında salı günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor, Başkent'e gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2020 13:52
Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek, yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 10 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan bordo-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.

Ligde 18 puanı bulunan Hatay temsilcisi 8. sırada yer alıyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için