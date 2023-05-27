Hatayspor'a Gürcü dinamo yolda...

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen bordo-beyazlılar, yeni sezona hazırlanıyor. Hatay ekibi A Bola'nın haberine göre Alanya'nın da istediği 28 yaşındaki ön liberoyla 2+1 yıllık imza atmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; EPA
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Hatayspor'a Gürcü dinamo yolda...
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27 Mayıs 2023 10:00
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 12:21
Deprem felaketi nedeni ile ligden çekilen Hatayspor, yeni sezon için kolları sıvadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Alanyaspor'la aynı futbolcu için karşı karşıya geldi. Portekiz'de Gil Vicente forması giyen Giorgi Aburjania'ya talip olan iki ekipten Hatayspor'un transferi sonuçlandırdığı öne sürüldü.

Portekiz'in A Bola gazetesinde yer alan habere göre; 28 yaşındaki orta saha, Alanyaspor ve Hatayspor ile görüşme yaptı.

38 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Sözleşmesinin sona erecek olması sebebiyle serbest kalacak tecrübeli dinamonun, Alanyaspor'u redderken, Hatayspor'un teklifini ise kabul ettiği iddia edildi.

Aburjania'nın önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Bu sezon Gil Vicente ilel 35 karşılaşmaya çıkan Gürcü futbolcu, 1 asist yaparak skor katkısı koydu. 38 kez de Gürcistan Milli Takım formasını terleten Aburjania, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Giorgi Aburjania, İspanya'da Sevilla ve Hollanda'da Twente gibi takımlarda da forma giydi. 2021'den beri Gil Vicente'de oynuyor.

SIRADA BEKAJ VAR

Hatayspor, Aburjania'nın ardından Kosovalı kaleci Visar Bekaj için de gün sayıyor. Akdeniz ekibi, Arnavutluk'ta Tirana'da oynayan Kosova Milli Takım kalecisi Bekaj'la da el sıkıştı. Teknik direktör Volkan Demirel'in istediği bir isim olan 26 yaşındaki eldivenin kontratı haziranda bitiyor. 1.91 boyundaki genç kaleci, bu sezon 42 maçta, 38 gol yedi. 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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