Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep FK deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi Gaziantep FK 1-0 kazandı ve sezonu 9. sırada tamamladı.Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 73. dakikada Jefferson'dan geldi. Hatayspor ile oynadığı son 7 lig maçını kaybetmeyen Gaziantep FK (4G 3B), Nisan 2004'ten (2. Lig'de 2-4) bu yana rakibine mağlup olmadı.Bu sonucun ardından son 4 maçta 2. yenilgisini alan Hatayspor, Süper Lig'deki ilk sezonunu 61 puanla 6. sırada noktaladı. Kazanamadığı son 4 maçta 3 yenilgi alan Gaziantep FK ise 58 puanla 9. sırada sezona nokta koydu.3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, top kaleci Munir'de kaldı.10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ribeiro'nun sert şutunda, savunma topu kornere gönderdi.25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutunda, top savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarmayı başardı.57. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Dicko'nun şutunda, kaleci Munir gole izin vermedi.58. dakikada ceza sahası içine giren Boupendza'nın sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.73. dakikada Gaziantep öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kozulj'un ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Munir topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Jefferson'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.Antakya AtatürkSerkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet MetinMunir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 84 Burak Can Çamoğlu), Ribeiro, Traore (Dk. 72 Muhammed Mert), Boupendza, Akintola (Dk. 63 Kamara), DioufMustafa Bozan, Djilobodji, Ulaş Zengin, Jefferson, Muhammet Demir (Dk. 83 Tetteh), Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin (Dk. 74 Kenan Özer), Furkan Soyalp, Dicko (Dk. 74 Bilal Başacıkoğlu)Dk. 73 Jefferson (Gaziantep)45+1 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Kozulj (Gaziantep)