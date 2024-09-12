Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.



Bakan Kurum, Hasan Arat'ın ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Hasan Arat'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemize sporda pek çok branşta önemli katkılar sunan siyah beyazlı camiamıza başarılar diliyorum."







