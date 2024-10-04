Hasan Arat, Giovanni van Bronckhorst ile görüştü!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat, Giovanni van Bronckhorst ile görüştü!
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04 Ekim 2024 01:41
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

HASAN ARAT, VAN BRONCKHORST...

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçtan sonra evine gitmek için aracına bindi. Ancak 49 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, başkan Hasan Arat'ın çağırması üzerine stada tekrardan giriş yaptı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yaklaşık yirmi dakika süren toplantıda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a Eintracht Frankfurt'a karşısındaki oyunu beğendiklerini ancak şanssız olduklarını söyledi.

Bu görüşmede Hasan Arat, Hollandalı teknik adama taraftarların ıslıklı protestosu üzerine odaklanmamasını söylerken, futbolcuları oynadıkları futbol nedeniyle tebrik etti.

Giovanni van Bronckhorst, başkan Hasan Arat ile yaptığı toplantının ardından evinin yolunu tuttu.

Öte yandan başkan Hasan Arat ve yöneticilerin, kısa süre içerisinde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolculara moral vereceği öğrenildi.

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