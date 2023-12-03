Hasan Arat: 'Bizim işimiz asıl şimdi başlıyor'

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş camiasının büyüklüğüne değinen Arat, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan saatlerce kuyrukta beklemiştir. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu markanın, bu armanın tüm dünya görmüştür. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş her şeye layıktır. Tüm camiama içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kendilerine büyük bir iş düştüğünü söyleyen Hasan Arat, "Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun." dedi.
Beşiktaş camiasının büyüklüğüne değinen Arat, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan saatlerce kuyrukta beklemiştir. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu markanın, bu armanın tüm dünya görmüştür. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş her şeye layıktır. Tüm camiama içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kendilerine büyük bir iş düştüğünü söyleyen Hasan Arat, "Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun." dedi.
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