Harry Kane: ''Kupalar kazanmak istiyorum''

Bayern Münihli futbolcu Harry Kane, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.



Kane, Bayern Münih ile yeni sezonda Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupalar kazanmak istediğini belirtti.



''EN ÜST DÜZEYDE OYNAMAK İSTİYORDUM''



''Bayern Münih'e transfer olmanızın asıl nedeni neydi?'' şeklinde gelen soruya yanıt veren Kane, ''Yeteneklerimi her zaman iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve genişletmeyi hedef olarak belirledim. En üst düzeyde oynamak, ligde yer almak istiyordum. Buraya katılmak ve kupalar için mücadele etmek istiyordum. Bayern'e gelişimle bunu yapma fırsatım oldu.'' dedi.



''Kariyerinizde hangi unvan ya da kupayı kazanmak istiyorsunuz, gelecek sezon için hedefiniz nedir?'' sorusuna da cevap veren yıldız golcü kupalar kazanmak istediğini belirterek, ''Takımla Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyorum. Milli takımla da büyük bir turnuvayı kazanmak isterim. Bu sezonki hedefim mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmak.'' ifadelerini kullandı.





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