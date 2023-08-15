Orlando Magic guardı Gary Harris, Denver Nuggets'tan eski takım arkadaşı Nikola Jokic'in "bu yıl MVP ödülünü kazanmayı pek istemediğini" söyledi.



Altı yıl boyunca Jokic ile birlikte oynayan Harris, iki kez MVP ödülü kazanmış olan yıldız oyuncunun bu başarıya üst üste üçüncü senede ulaşmaya çok yakınlaşmış olmasına rağmen, başarıları konusunda oldukça mütevazı olduğunu belirtti:



"Kelimenin tam anlamıyla resmen egosu yok. Kendisine o kadar ilgi gösterilmesini bile istemiyor. Bu yıl MVP olmayı pek istemiyordu. Algı değiştiğinde ve o konuya başka açılardan yaklaşmaya başladıklarında, bundan oldukça memnundu."



Normal sezon MVP ödüllerinin ötesinde geçtiğimiz sezon Nuggets'ı tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşıyan Jokic, olağanüstü becerileri ve takım odaklı yaklaşımıyla aynı zamanda Finaller MVP'si ödülünü kazanmayı da başarmıştı.



