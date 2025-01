Philadelphia 76ers, süperstar oyuncusu Joel Embiid ile yola devam etmek istiyor.



Uzun bir sakatlık geçmişine sahip olan Embiid, cezaları ve bu sakatlıklarından bazıları nedeniyle bu sezon sadece 13 maçta yer almış olsa da, 76ers'ın çoğunluk sahibi Josh Harris, The Athletic'e yaptığı açıklamada Sixers'ın kendisini tutmaya niyetli olduğunu açıkladı:



"Joel'dan hâlâ çok memnunuz. Tam bir savaşçı. Bunları daha önce de gördüm. Birçok sakatlıkla mücadele etti. En başlangıca gidersek, ilk iki yılında hiç oynamadığını hatırlarsınız. Ve sonra, üçüncü yılında, 30'dan fazla maç oynamıştı. Ve sonra, bunların hepsiyle mücadele etti ve MVP oldu. Yani, şu anda bir mücadele içinde ve biz de onun yanındayız. Bunu atlatacağımız konusunda da oldukça umutlu ve iyimserim.



Tamamen iyileşmesini ve sahaya çıkmasını istiyorum. Parkelere dönerse, her şey yoluna girer. Onu şahsen tanıyorum ve ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Ayrıca süper zeki olduğunu ve vücudunun sesini dinlediğini de biliyorum. Etrafında büyük bir ekip var ve buna bizim ekibimiz de dahil. Kesinlikle en iyi bakımı ve en iyi tavsiyeleri alıyor. Umarım bunun üstesinden gelecek ve biz de şu anda her şeyi bunun üzerinden planlıyoruz."



76ers, Embiid'in dizinin ameliyat gerektireceğine inanmadığı gibi, uzun süreli dinlenmenin de parkelere dönüşü yolunda yardımcı olacağını düşünmüyor. Sixers, yıldız oyuncusunun aktif olarak oynamaya hazır olduğunda daha iyi durumda olduğunu düşünüyor.