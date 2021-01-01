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Harden, Nets'in son halinden memnun: "Doğru yönde ilerliyoruz"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Nets'in "doğru yönde ilerlediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Nets'in "doğru yönde ilerlediğini" söyledi.

Nets ekibi, sezona zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra, işleri tersine çevirmeye başladı. Şu anki 4 maçlık galibiyet serisiyle son 10 maçında 8-2'lik bir seri yakalayan Brooklyn, toplamda 14-5'lik derecesiyle Doğu'nun zirvesinde yer alıyor.

Harden ise, ekibinin şimdiye dek kaydettiği gelişmeyle ilgili heyecanını şu şekilde paylaştı:

"Biraz zaman alacağını biliyorduk ve bu hala başlı başına bir süreç. Ancak savunma tarafında kurduğumuz iletişimle beraber aynı frekansta olma konusunda, doğru yönde olduğumuzu hissediyorum.

Hücum tarafında, farklı beşlerle oynayarak çalıştığımız setleri yürütüyoruz. Son birkaç maçtır olan biten bu yönde. Uzun bir yolumuz var. Ama kesinlikle doğru yoldayız ve bu güzel bir his."


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