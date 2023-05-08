Bigger than basketball 🙏



James Harden gives John Hao his shoes after hitting the game-winner in Game 4 💙❤️ pic.twitter.com/LODiFtII11



— ESPN (@espn) May 7, 2023

Philadelphia 76ers oyuncusu James Harden, Michigan State Üniversitesine düzenlenen silahlı saldırı kurbanı John Hao'yu dün geceki maça davet ederek sözünü tuttu ve kendisine bir çift imzalı ayakkabısını hediye etti.Michigan State Üniversitesi'ne Çin'den gelmiş bir öğrenci olan Hao, Şubat ayında kampüste üç kişinin hayatını kaybedip beş kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının kurbanlarından biriydi.Harden, felç geçirmiş olan 20 yaşındaki Hao'nun hayranlarından biri olduğunu öğrendikten sonra, kendisiyle FaceTime yapmış, para ve ayakkabı bağışlamış ve onu oynadığı maçlarından birine getireceğine söz vermişti.Geçtiğimiz gece Harden, Boston Celtics'e karşı serinin 4. maçında alınan galibiyette gösterdiği 42 sayılık performansın ardından, kenarda oturan Hao'ya ayakkabılarını imzalayıp hediye etti.Maçı kazandıran basketi bulmuş olan Harden, Hao'dan serinin 6. maçı için Philadelphia'ya gelmesini de istedi:Silahlı saldırıdan bu yana fizik tedavi gören Hao, tıp uzmanları tarafından seyahat etmesi için onay aldıktan sonra maça katılabilmişti.