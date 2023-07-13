Harden, 76ers ile "uzlaşmaya yakın" olsa da, takas talebini yineledi

Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, Sixers ile 'uzlaşma yoluna' girdiğine dair iddialara rağmen takas talebini yinelediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Harden, 76ers ile 'uzlaşmaya yakın' olsa da, takas talebini yineledi
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13 Temmuz 2023 12:27
Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, Sixers ile 'uzlaşma yoluna' girdiğine dair iddialara rağmen takas talebini yinelediği iddia edildi.

Harden'ın 76ers yönetimine takas talebini yinelediği bildirilse de, kendisi ve Philadelphia arasında "uzlaşmaya giden bir yol" olabilir.

Harden ve Sixers, Haziran ayından beri bir takas ortağı bulmak için çalışmaları sürdürüyor. LA Clippers olası bir takım olarak ortaya çıkmış olsa da, ESPN'den Ramona Shelburne, 76ers oyuncularıyla yapılan görüşmelerin 33 yaşındaki oyuncuyu takımla bir kez daha denemeye ikna edebileceğini bildirdi:

"Joel Embiid, Patrick Beverley ve PJ Tucker ile konuştuğu söyleniyordu ve takım biraz zaman verebilirse, ilişkilerinin düzeltilebileceğine dair bir his var. James Harden ile uzlaşmanın bir yolu var ama şimdilik takas talebini yinelemiş durumda."

Shelburne, Harden'ın Philadelphia'dan takas "talep" değil, "rica" ettiğini ve ayrıca Sixers'ın Harden'la anlaşmaya açık olduğunu, ancak "acelesi olmadığını" da sözlerine ekledi.

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