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Haraslin için Galatasaray'a transfer cevabı!

Polonya ekiplerinden Lechia Gdansk'ın sportif drektörü Janusz Melaniuk, Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Lukas Haraslin için konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Haraslin için Galatasaray'a transfer cevabı!
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10 Ocak 2019 17:55
Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Polonya ekibi Lechia Gdansk'ın Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin için transfer açıklaması geldi.

Lechia Gdansk'ın sportif drektörü Janusz Melaniuk, Polonya basınına transfer açıklamasında bulunurken ''Lukas Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim. Ama şu ana kadar resmi bir teklif almadık.'' sözlerini kullandı.

Polonya basını ise Haraslin ile Galatasaray ve Belçika'dan takımların ilgilendiğini belirtirken futbolcunun İtalya'ya transfer olmasının kendisi için daha mantıklı bir karar olacağını belirtti. 

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirirken ''Polonya'da yılın futbolcusu'' seçilmişti.

22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.

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