Haraslin için Galatasaray'a transfer cevabı!

Devre arası transfer döneminde ismiile anılan Polonya ekibi Lechia Gdansk'ın Slovak kanat oyuncusuiçin transfer açıklaması geldi.Lechia Gdansk'ın sportif drektörü Janusz Melaniuk, Polonya basınına transfer açıklamasında bulunurken '''' sözlerini kullandı.Polonya basını ise Haraslin ile Galatasaray ve Belçika'dan takımların ilgilendiğini belirtirken futbolcunun İtalya'ya transfer olmasının kendisi için daha mantıklı bir karar olacağını belirtti.2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirirken 'seçilmişti.22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.