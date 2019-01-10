Haraslin için Galatasaray'a transfer cevabı!

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Polonya ekibi Lechia Gdansk'ın Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin için transfer açıklaması geldi.
Lechia Gdansk'ın sportif drektörü Janusz Melaniuk, Polonya basınına transfer açıklamasında bulunurken ''Lukas Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim. Ama şu ana kadar resmi bir teklif almadık.'' sözlerini kullandı.
Polonya basını ise Haraslin ile Galatasaray ve Belçika'dan takımların ilgilendiğini belirtirken futbolcunun İtalya'ya transfer olmasının kendisi için daha mantıklı bir karar olacağını belirtti.
YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirirken ''Polonya'da yılın futbolcusu'' seçilmişti.
22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Lechia Gdansk'ın sportif drektörü Janusz Melaniuk, Polonya basınına transfer açıklamasında bulunurken ''Lukas Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim. Ama şu ana kadar resmi bir teklif almadık.'' sözlerini kullandı.
Polonya basını ise Haraslin ile Galatasaray ve Belçika'dan takımların ilgilendiğini belirtirken futbolcunun İtalya'ya transfer olmasının kendisi için daha mantıklı bir karar olacağını belirtti.
YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
2020 yılına kadar Lechia Gdansk ile sözleşmesi bulunan Haraslin, bu sezon Polona Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirirken ''Polonya'da yılın futbolcusu'' seçilmişti.
22 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon Lechia Gdansk formasıyla 23 resmi maçta 4 gole imza atarken, 8 de asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın