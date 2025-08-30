Hansi Flick'ten Fermin Lopez açıklaması!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, pazar günü karşılaşacaklar Rayo Vallecano maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Fermin Lopez'in Chelsea'ye olası transferi hakkında konuşan Flick, "Şu anda burada. Fermin'le konuştum ve kalacağına inanıyorum. Ama sonunda ne olacağını bilmiyorum, transfer dönemi kapandığında gerçekten mutlu olacağım." ifadelerini kullandı.



Katalan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fermin Lopez'in güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.







