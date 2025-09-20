20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-042'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-112'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-174'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-023'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-240'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-141'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-140'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-040'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-151'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-250'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-051'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-250'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-080'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-177'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Hansi Flick: "Ballon d'Or'a katılmamız gerekiyor"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaklaşan Ballon d'Or ödülüyle ilgili konuştu ve törene katılmaları gerektiğini söyledi.

calendar 20 Eylül 2025 15:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick: 'Ballon d'Or'a katılmamız gerekiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaklaşan Ballon d'Or ödülüyle ilgili konuştu.

Alman teknik adam, "Oyuncularımız bu ödüle aday gösterildi ve aday gösterilen herkes bu ödülü hak ediyor. Orada olup kazanana saygı göstermeliyiz, bu gerekli." dedi.

REAL'E GÖNDERME Mİ?


Flick'in bu sözleri, ezeli rakip Real Madrid'e gönderme olarak yorumlandı.

Ballon d'Or ödülünü geçen yıl Real Madrid'den Vinicius'un kazanması bekleniyordu ancak ödülü kazanan ismin Manchester City'den Rodri olduğu ödül töreninden saatler önce basına sızdı.

Real Madrid, bu haberin ardından ödül törenine katılmadı ve ödülü kazanan isim Rodri oldu.

Ballon d'Or ödülü bu yıl 22 Eylül'de Paris'te sahibini bulacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Eyüpspor 6 1 2 3 4 9 5
13 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Gençlerbirliği 6 0 1 5 3 9 1
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.