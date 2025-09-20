Hansi Flick: 'Ballon d'Or'a katılmamız gerekiyor'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaklaşan Ballon d'Or ödülüyle ilgili konuştu.Alman teknik adam,dedi.Flick'in bu sözleri, ezeli rakip Real Madrid'e gönderme olarak yorumlandı.Ballon d'Or ödülünü geçen yıl Real Madrid'den Vinicius'un kazanması bekleniyordu ancak ödülü kazanan ismin Manchester City'den Rodri olduğu ödül töreninden saatler önce basına sızdı.Real Madrid, bu haberin ardından ödül törenine katılmadı ve ödülü kazanan isim Rodri oldu.Ballon d'Or ödülü bu yıl 22 Eylül'de Paris'te sahibini bulacak.