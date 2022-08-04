Hamza Akman'a sürpriz talip!

Galatasaray 'ın genç yıldız adayı Hamza Akman'a Avusturya'nın SV Ried takımı talip oldu. Kiralık - oynama garantili teklif yapıldı.
Geçen sezondan itibaren Galatasaray A Takımı'nda şans bulmaya başlayan 17 yaşındaki oyuncu bu sezon kamp performansıyla dikkat çekmişti.
Hamza Akman'ın durumuyla ilgili son kararı Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk verecek.
Galatasaray'la 2024 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunan genç orta saha 7 hazırlık maçının tamamında süre almıştı.
Geçen sezondan itibaren Galatasaray A Takımı'nda şans bulmaya başlayan 17 yaşındaki oyuncu bu sezon kamp performansıyla dikkat çekmişti.
Hamza Akman'ın durumuyla ilgili son kararı Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk verecek.
Galatasaray'la 2024 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunan genç orta saha 7 hazırlık maçının tamamında süre almıştı.