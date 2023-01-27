Hamsik için transfer gelişmesi

Trabzonspor'da takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan Marek Hamsik'in, bordo-mavili takımda devam edeceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Hamsik için transfer gelişmesi
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27 Ocak 2023 13:11
Sakatlık riski nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın son maçlarda idareli şekilde kullandığı Marek Hamsik'in, ara transferde takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.

Slovak yıldızın, efsanesi olduğu Napoli'ye gidebileceği ve şampiyonluğa yürüyen kadroya gireceği iddia edilmişti. Ancak 36 yaşındaki maestronun sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalıp, sözleşmesini tamamlayacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da bu sezon 22 maça çıkan Hamsik, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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