Hamit Altıntop'tan Türk futbolu için flaş sözler

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Riva'da futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"FERDİ KADIOĞLU TÜRKÇE ÖĞRENSİN"



Ferdi Kadıoğlu bize değer katacaktır ama o da diğer arkadaşları gibi başarılı ve gelişime açık olmak zorunda. Ferdi Kadıoğlu 4 yıldır Türkiye'de oynuyor. Türkçesini de geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. A Milli Takım oyuncusunun, sadece saha içi değil, saha dışı sorumlulukları da var. 85 milyon insanımız, bu takımı destekliyor ve sahipleniyor.



"FUTBOLCULARIMIZ ÇALIŞMIYOR"



İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyor futbolcularımız. Bunları birilerinin söylemesi lazım. İyi antrenman yapılmıyor, bu gençlerin zamanından daha fazla çalmamalıyız. İdman temposu yetersiz. Teknik-taktik çalışmalar yetersiz. Mesai yapmıyoruz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ben üzülerek söylüyorum ama biri parmağı yaraya sokmak zorunda.



"LİGİMİZİN KALİTESİ ÇOK DÜŞÜK"



Ligimizin futbol kalitesi, üzülerek söylüyorum ki çok düşük. Teknik, taktik ve tempo olarak düşük. Dinamik, planlanmış bir oyun yok. X bir takım hep böyle oynuyor diyemiyoruz. Doğaçlama, ezbere futbol devam ediyor. Ben saha kenarında bağırmalar, çağırmalar, çirkinleştirmelerden uzak, onun yerine bilgi, ilim, doğru konuşmayı yapıp kardeşimizi kazanmak, inandırmak. Ve olumsuz sonuçlarda ayağa kalkan, bu sorumluluğu üstlenen bir teknik direktör hayal ediyorum.



"MESUT ÖZİL'İ DE ELEŞTİREBİLİRİM"



Mesut'un ülkemize gelmesi çok önemli ama ülke futbolunun zor günlerden geçtiği bir döneme denk geldi. Yıpranabilir ama inanıyorum ki burada futboldan sonraki hayatı için çok iyi tecrübeler ediniyor. Ben inanıyorum ki onun geleceği için, futboldan sonraki kariyeri için çok önemli bir tecrübe ediniyor. Mesut Özil'i çok seviyorum ama bu eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor.



"TÜRKİYE'DE BÖYLE DİYE BİR ŞEY YOK"



Kulüplerimiz, hangi oyun tarzını temsil ettiklerini belirleyip sonra hoca aramalılar. Ülkede sportif direktör yok. Yabancı hoca geliyor, ilişkileri kuracak kimse yok. Yabancı teknik adam getiriyorsunuz, sportif direktör yok! Kimse kusura bakmasın 'Burası Türkiye, burada böyle' öyle bir şey yok. Ortamı yapan insandır. İnsanı yapan değerleridir. Benim söylemek istediğim aslında gelecek 3-4 yılda, 5 yılda futbolseverlerimizin beklentilerini biraz daha küçültmeleri gerekiyor.



ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN YORUMU



Şampiyonluk yarışında çok fazla puan farkı yok. Birinci ile ikinci arasındaki puan farkı çok değil. Büyüklerin düşüşünden bahsediliyor ama arkadan gelen kulüpler de yükselişte.



TERİM, GÜNEŞ, DENİZLİ HAKKINDA...



Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli'ye teşekkür etmek istiyorum. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama tabi ki değişim her zaman şarttır, motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın farklı bir heyecan yaşattıklarına inanıyorum.



"ALMANYA'YI ÖRNEK ALMIYORUM"



Almanya'yı örnek almıyorum, altını çizerek söylüyorum. İyi futbolun çalışma metodlarını öğrenmeye çalışıyorum. Bizde muhabbet, ilgi, şevkat önemli. Bunlar olmadan başarılı olamayız.



"TEKNİK DİREKTÖR OLMAM"



Teknik direktör olmak istemiyorum. Ben sadece doğru isimleri göreve getirmeye çalışıyorum. En iyi yöneticilik budur. Allah güç verdiği sürece, liyakat içinde en iyilerini getirebilirim.



TERİM'İN AYRILIĞI HAKKINDA



Teknik direktörlüğün kaderinde bu vardır. Ama baktığınızda futbolda artık her gün performans göstermeniz lazım, her gün sonuç sağlamanız lazım. Bunu yapmadığınızda sorgulanıyorsunuz ya da görevden alınıyorsunuz.





İLGİLİ VİDEO