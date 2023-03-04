Hamdi Yılmaz: 'Çok iyi bir futbol oynadık'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, çok iyi bir futbol oynayarak 3 puanı almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyen Yılmaz, "Geride kalanlara da başsağlığı diliyorum Allah bir daha böyle bir afeti ülkemize yaşatmasın" dedi.



Maçın tamamında üstün bir oyun sergilediklerini belirten Yılmaz, "Çok iyi bir futbol oynadık, her yerde biz bastık ve 3 golle 3 puanı aldık. Üstelik ilk yarı beş tane net pozisyon bulduk, bir tane penaltı kaçırdık fakat en önemlisi bizim oyunu hiç bırakmamamız. O arzu ve istekle devamlı mücadelenin içinde olmamız bu galibiyeti getirdi. Bundan sonraki maçlarda da bu şekilde oynayıp inşallah bu hafta oynayacağımız deplasmandaki Erzurum maçından da galip gelerek yukarılarda kalmayı, ilk iki içerisinde oynamayı da Allah bize nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.



Bütün ekiple aynı gayret içerisinde olduklarını kaydeden Yılmaz, "İnşallah bundan sonra da galibiyetlerle dönüp bizim de bugüne kadar istediğimiz üst lige çıkmak nasip olur." ifadelerini kullandı.





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