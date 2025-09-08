Hamdi Akın: 'Ali Koç kulübün geleceğini satmıyor'

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ve yönetim kurulu üyesi Ergun Özen CNBC-e'ye konuk oldu.

CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan isimler kulübün finansal olarak tamamen şeffaf olduğunu söyledi.

"DEREAĞZI'NDA YENİ TESİSLER YAPIYORUZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, "Bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan birisi amatör kulüpler. Her amatör branşta kafaya oynuyoruz. Bunun finansman tarafı da var. Dereağzı'nın tamamı amatör branşlarda. Futbol tamamen Dereağzı'ndan ayrılacak. Bu branşlar Dereağzı'nda yeni tesislere kavuşacaklar. Burayı yeniden yapıyoruz. Voleybol antrenman sahasıyla başladık." dedi.

"ALİ KOÇ KULÜBÜN GELECEĞİNİ SATMIYOR"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, "Fenerbahçe'de finansal olarak her şey şeffaf. Şu anda kulüp geleceğini satmıyor. Ali Koç'un yaptığı en büyük işlerden birisi bu. Ali bey kulübün geleceğini satmıyor. Şimdi önümüzde bir seçim var. Adaylar ekonomik anlamda onları korkuttuğumuzu söylüyor ama durum böyle değil. Korkutacak olsak neden Bankalar Birliği borcunu sıfırlayalım, ne diye yeni projeler ortaya koyalım... Bu hareketler sırasında elbette açıklar oluşuyor. Hiç hesapta olmayan 100 milyonluk bir transfer geliyor. Bu sırada 3-5 aylık da bir açık oluşuyor. Cebinizde böyle bir paranız olacak ki bu hamleleri yapılabilsin. Bir kasa kolaylığının olması gerekiyor. Bugüne dek Fenerbahçe'nin kasasına stadyum isim sponsorluğundan kasasına tek kuruş para girmemiş. Ama bugün Chobani'den her yıl ödeyeceği para kullanılıyor ama Chobani'nin 10 yıllık getireceği parası kırdırılıp kasaya konmuyor. Bu bir nimet." ifadelerini kullandı.