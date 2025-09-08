08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Hamdi Akın: "Ali Koç kulübün geleceğini satmıyor"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, kulübün finansal yapısının şeffaf olduğunu belirterek, "Ali Koç kulübün geleceğini satmıyor" dedi. Dereağzı'nda amatör branşlar için yeni tesislerin yapıldığını da açıkladı.

calendar 08 Eylül 2025 13:15
Fotoğraf: AA
Hamdi Akın: 'Ali Koç kulübün geleceğini satmıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ve yönetim kurulu üyesi Ergun Özen CNBC-e'ye konuk oldu.
 
CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan isimler kulübün finansal olarak tamamen şeffaf olduğunu söyledi.
 
"DEREAĞZI'NDA YENİ TESİSLER YAPIYORUZ"
 
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, "Bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan birisi amatör kulüpler. Her amatör branşta kafaya oynuyoruz. Bunun finansman tarafı da var. Dereağzı'nın tamamı amatör branşlarda. Futbol tamamen Dereağzı'ndan ayrılacak. Bu branşlar Dereağzı'nda yeni tesislere kavuşacaklar. Burayı yeniden yapıyoruz. Voleybol antrenman sahasıyla başladık." dedi.
 
"ALİ KOÇ KULÜBÜN GELECEĞİNİ SATMIYOR"
 
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, "Fenerbahçe'de finansal olarak her şey şeffaf. Şu anda kulüp geleceğini satmıyor. Ali Koç'un yaptığı en büyük işlerden birisi bu. Ali bey kulübün geleceğini satmıyor. Şimdi önümüzde bir seçim var. Adaylar ekonomik anlamda onları korkuttuğumuzu söylüyor ama durum böyle değil. Korkutacak olsak neden Bankalar Birliği borcunu sıfırlayalım, ne diye yeni projeler ortaya koyalım... Bu hareketler sırasında elbette açıklar oluşuyor. Hiç hesapta olmayan 100 milyonluk bir transfer geliyor. Bu sırada 3-5 aylık da bir açık oluşuyor. Cebinizde böyle bir paranız olacak ki bu hamleleri yapılabilsin. Bir kasa kolaylığının olması gerekiyor. Bugüne dek Fenerbahçe'nin kasasına stadyum isim sponsorluğundan kasasına tek kuruş para girmemiş. Ama bugün Chobani'den her yıl ödeyeceği para kullanılıyor ama Chobani'nin 10 yıllık getireceği parası kırdırılıp kasaya konmuyor. Bu bir nimet." ifadelerini kullandı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.