Halkbank, üçüncü galibiyetini aldı ve ikinci sıraya yerleşti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Fransa'nın Atlantique ekibini 3-2 yendi
Saint-Nazaire'deki La Soucoupe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri, 20-25, 25-18, 25-20, 23-25 ve 11-15 sonuçlandı.
Halkbank, üçüncü galibiyetini aldığı grupta 2. sıraya yükseldi.
Saint-Nazaire'deki La Soucoupe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri, 20-25, 25-18, 25-20, 23-25 ve 11-15 sonuçlandı.
Halkbank, üçüncü galibiyetini aldığı grupta 2. sıraya yükseldi.