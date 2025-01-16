Halkbank, üçüncü galibiyetini aldı ve ikinci sıraya yerleşti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Fransa'nın Atlantique ekibini 3-2 mağlup etti.

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Halkbank, üçüncü galibiyetini aldı ve ikinci sıraya yerleşti
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16 Ocak 2025 01:23
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Fransa'nın Atlantique ekibini 3-2 yendi

Saint-Nazaire'deki La Soucoupe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri, 20-25, 25-18, 25-20, 23-25 ve 11-15 sonuçlandı.

Halkbank, üçüncü galibiyetini aldığı grupta 2. sıraya yükseldi.

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