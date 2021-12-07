Halkbank'ın rakibi OK Bosna Sarajevo

Halkbank Erkek Voleybol Takımı 8 Aralık Çarşamba günü OK Bosna Sarajevo ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın rakibi OK Bosna Sarajevo
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07 Aralık 2021 15:19
Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında 8 Aralık Çarşamba günü Bosna Herkes ekibi OK Bosna Sarajevo ile karşılaşacak.

TVF Başkent Salonu'nda oynanacak müsabaka 14.00'de başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 9 Aralık Perşembe günü iki takımın anlaşması gereği yine Ankara'da saat 17.00'de oynanacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, adını son 16 turuna yazdıracak.


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