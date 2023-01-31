Halkbank, Galatasaray'ı 3-1'le geçti

Efeler Ligi'nde Halkbank, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Galatasaray'ı 3-1'le geçti
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30 Ocak 2023 19:03
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasının kapanış maçında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Abdel-aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selçuk Keskin, Baturalp Burak Güngör)

Setler: 25-17, 26-28, 25-19, 25-20

Süre: 108 dakika (21, 35, 26, 26)

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