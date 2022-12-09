X

Halkbank evinde Cizre'ye şans vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halkbank evinde Cizre'ye şans vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2022 16:36
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Ma'a, Bruno, Doğukan Ulu, Abdelaziz, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi, Yiğit Hamza Aslan)

Cizre Belediyespor: Hilmi Şahin, Svetoslav, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Taha Erden, Ömer Faruk Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Uriarte, Murat Karakaya, Andaç Kapan, Muhammet Ertuğrul)

Setler: 25-16, 25-17, 25-15

Süre: 68 dakika (22, 25, 21)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ