Halkbank, Bursa BŞB'yi rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Salon: Cengiz GöllüEFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Emir Kutay Erden, Abreu, Mustafa Altay Demirci)
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Hamza Yiğit Aslan)
Setler: 14-25, 20-25, 18-25
Süre: 69 dakika (19, 25, 25)
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Emir Kutay Erden, Abreu, Mustafa Altay Demirci)
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Hamza Yiğit Aslan)
Setler: 14-25, 20-25, 18-25
Süre: 69 dakika (19, 25, 25)