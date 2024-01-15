Halil Umut Meler, UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler, UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak
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15 Ocak 2024 13:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA tarafından 16-19 Ocak 2024 tarihlerinde İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenecek olan UEFA elit hakemleri seminerine davet edilen 24 hakemin içinde elit kategorideki FIFA hakemimiz Halil Umut Meler de yer alacak." ifadeleri yer aldı.

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