Halil Dervişoğlu, oyundan alınınca tepki gösterdi

Galatasaray'da Hatayspor'a karşı oyundan ilk alınan isim olan Halil Dervişoğlu, değişikliğe tepki gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu, oyundan alınınca tepki gösterdi
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17 Ocak 2022 12:36
Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu
Galatasaray
Galatasaray'da oyundan alınan ilk isim olan Halil Dervişoğlu, değişiklik tabelasında 67 numarayı görünce şaşırdı.

Sinirlenen Halil, kulübeye gelirken eldivenlerini yere fırlatarak tepkisini gösterdi.

AANHOLT ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Patrick Van Aanholt, atışı kaçırdı. Kariyerinde ikinci kez beyaz noktaya geçen Hollandalı sol bek, maç sonrası şöyle konuştu: "Herkesten özür diliyorum. Penaltıyı kaçırmam maçın kilit anıydı belki de. Şans bir süredir bizden yana değil." 

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