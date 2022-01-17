Galatasaray'da oyundan alınan ilk isim olan Halil Dervişoğlu, değişiklik tabelasında 67 numarayı görünce şaşırdı.



Sinirlenen Halil, kulübeye gelirken eldivenlerini yere fırlatarak tepkisini gösterdi.



AANHOLT ÖZÜR DİLEDİ



Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Patrick Van Aanholt, atışı kaçırdı. Kariyerinde ikinci kez beyaz noktaya geçen Hollandalı sol bek, maç sonrası şöyle konuştu: "Herkesten özür diliyorum. Penaltıyı kaçırmam maçın kilit anıydı belki de. Şans bir süredir bizden yana değil."



