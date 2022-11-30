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Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı takım ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!
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30 Kasım 2022 11:30
Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu
Burnley
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun gözü yeniden Galatasaray'da...

"GALATASARAY'A DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Sezon başında Burnley'e kiralanan futbolcu, sarı-kırmızılı takımı unutamadı. Halil yaptığı açıklamada, "Şartlar oluşursa yeniden Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum" ifadesini kullandı.

BURNLEY PERFORMANSI

Burnley'de 6 karşılaşmada forma giyen Halil Dervişoğlu 1 gollük katkı verdi. 

 
 

 

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