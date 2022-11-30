Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun gözü yeniden Galatasaray'da...
"GALATASARAY'A DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM"
Sezon başında Burnley'e kiralanan futbolcu, sarı-kırmızılı takımı unutamadı. Halil yaptığı açıklamada, "Şartlar oluşursa yeniden Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum" ifadesini kullandı.
BURNLEY PERFORMANSI
Burnley'de 6 karşılaşmada forma giyen Halil Dervişoğlu 1 gollük katkı verdi.
"GALATASARAY'A DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM"
Sezon başında Burnley'e kiralanan futbolcu, sarı-kırmızılı takımı unutamadı. Halil yaptığı açıklamada, "Şartlar oluşursa yeniden Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum" ifadesini kullandı.
BURNLEY PERFORMANSI
Burnley'de 6 karşılaşmada forma giyen Halil Dervişoğlu 1 gollük katkı verdi.