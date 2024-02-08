Halil Dervişoğlu'na Süper Lig ekibinden kanca!

Galatasaray'da performansı tartışma konusu olan Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den talip çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu'na Süper Lig ekibinden kanca!
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08 Şubat 2024 09:32
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da flaş ayrılıklar yaşanabilir.

DHA'nın haberine göre; Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu transferinde ciddi mesafe katetti.

Haberde oyuncunun kiralık transferi için iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

HALİL'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

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