Halil Dervişoğlu Avrupa'ya gurbetçi kaldı!

Galatasaray'da 3 gurbetçi futbolcu hakkı Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'dan yana kullanıldı. Bu sebeple sarı-kırmızılıların yeni transferi Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde kadro dışı kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu Avrupa'ya gurbetçi kaldı!
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06 Eylül 2023 11:45
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya listesini verdi…

Sarı-kırmızılı kulüpte Leo Dubois, Midtsjö ve Halil Dervişoğlu kadroya giremeyen isimler oldu.

25 futbolcunun yer alabileceği listeye 23 oyuncuyu yazılabildi çünkü 4 kontenjanı bulunan "Altyapıdan yetişen oyuncu" olarak sadece Emin Bayram ve Jankat Yılmaz vardı…

Ayrıca Türkiye'de yetişmiş 4 futbolcunun yanı sıra 14 yabancı bulunabileceği için Midtsjö ve Leo Dubois listede yer alamadı.

3 gurbetçi futbolcu hakkı da Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'dan yana kullanıldı. Bu sebeple sarı-kırmızılıların yeni transferi Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde kadro dışı kaldı.



Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris ve Olimpija maçlarında ağları havalandırmıştı.   

 
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