Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya listesini verdi…
Sarı-kırmızılı kulüpte Leo Dubois, Midtsjö ve Halil Dervişoğlu kadroya giremeyen isimler oldu.
25 futbolcunun yer alabileceği listeye 23 oyuncuyu yazılabildi çünkü 4 kontenjanı bulunan "Altyapıdan yetişen oyuncu" olarak sadece Emin Bayram ve Jankat Yılmaz vardı…
Ayrıca Türkiye'de yetişmiş 4 futbolcunun yanı sıra 14 yabancı bulunabileceği için Midtsjö ve Leo Dubois listede yer alamadı.
3 gurbetçi futbolcu hakkı da Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'dan yana kullanıldı. Bu sebeple sarı-kırmızılıların yeni transferi Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde kadro dışı kaldı.
Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris ve Olimpija maçlarında ağları havalandırmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpte Leo Dubois, Midtsjö ve Halil Dervişoğlu kadroya giremeyen isimler oldu.
25 futbolcunun yer alabileceği listeye 23 oyuncuyu yazılabildi çünkü 4 kontenjanı bulunan "Altyapıdan yetişen oyuncu" olarak sadece Emin Bayram ve Jankat Yılmaz vardı…
Ayrıca Türkiye'de yetişmiş 4 futbolcunun yanı sıra 14 yabancı bulunabileceği için Midtsjö ve Leo Dubois listede yer alamadı.
3 gurbetçi futbolcu hakkı da Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'dan yana kullanıldı. Bu sebeple sarı-kırmızılıların yeni transferi Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde kadro dışı kaldı.
Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris ve Olimpija maçlarında ağları havalandırmıştı.