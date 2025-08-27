26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Hala gitmek istiyor; Dursun Özbek rapor bekliyor

Yıllık 10 milyon dolarlık teklif aldığı Arabistan takımı NEOM'a transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz'a ceza verilmesi gündemde... Başkan Özbek, futbol şubesi ve teknik ekipten detaylı bir analiz talep etti.

calendar 27 Ağustos 2025 08:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Hala gitmek istiyor; Dursun Özbek rapor bekliyor
Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasındaki krizde sular durulmuş gibi görünse de oyuncunun geleceği ile ilgili durum henüz netleşmedi...

Suudi Arabistan kulübü NEOM'dan 10 milyon dolardan 4 yıllık sözleşme teklifi alan milli futbolcu, gitmek istemiş ve yönetimin izin vermemesi üzerine geçtiğimiz hafta boyunca antrenmanlara çıkmamıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Menajeri Tuncay Maldan'ın da sarı-kırmızıları suçlayan açıklamalarıyla alevlenen tartışma sonrası Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasını yaptıklarını ve Barış'ı kesinlikle satmayacaklarını açıklamıştı.


Suudi ekibinin bonservis teklifini 40 milyon dolara kadar çıkarması da Galatasaray cephesinin fikrini değiştirmedi.

OKAN BURUK'TAN ÖZÜR DİLEDİ AMA KRİZ SÜRÜYOR!

Önceki gün yeniden takıma katılarak çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, fikrini değiştirmediği ve NEOM'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istediği öğrenildi. Ancak bu konuda tavrı net olan Başkan Özbek'in, Barış ile ilgili rapor beklediği kaydedildi.

Başkan'ın gelecek rapora göre 25 yaşındaki futbolcuya para cezası verilip verilmemesini değerlendireceği ifade edildi. Buruk, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftara seslenerek oyuncusunun linç edilmemesini istemişti.

Bu arada Barış'ın, Buruk'tan özür dilediği öğrenildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
