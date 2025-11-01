Hakkarili güreşçiler, bu yıl 78 madalya kazanarak kentteki çocuklara örnek oldu

Bu sezon katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda 78 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Hakkarili güreşçiler, elde ettikleri derecelerle kentteki diğer çocuklara da örnek oldu.Kentte kimi arkadaşlarının başarısından etkilenerek kimi de antrenörlerin yönlendirmesiyle güreşe başlayan sporcular, bu yıl katıldıkları müsabakalarda önemli başarılar elde etti.Birçoğu milli takım forması giyerek ülkenin başarısı için ter döken Hakkarili sporcular, Türk bayrağını gönderde dalgalandırarak ülkelerine ve memleketlerine büyük bir gurur yaşattı.Bu sporculardan spor lisesi 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki milli sporcu Havin Selçuk, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Romanya'da yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.Milli sporculardan 17 yaşındaki Zehra Özdemir de Antalya'daki Uluslararası Zafer Turnuvası'nda üçüncülük elde etti. Zehra, Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda beşinci, Yunanistan'da organize edilen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altıncı oldu.Aynı ülkede gerçekleştirilen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da altıncı olan Zehra, gösterdiği performansla bu branşta söz sahibi olan kulüplerin dikkatini çekti.Türkiye ve okul sporları şampiyonalarında birçok derecesi bulunan milli sporcu Şeyda Salim de Romanya'daki 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.Kazandıkları dereceler sayesinde kentte güreşe olan ilginin artmasını sağlayan sporcular, yeni başarılar için antrenörleri Recep Çelik ve Veysi Duman yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdürüyor."Çalışmadan, emek vermeden bir şeyi elde etmek mümkün değil"Antrenör Veysi Duman, AA muhabirine, yıllardır verdikleri emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.Altyapıdan yetişen birçok sporcunun güzel başarılar elde ettiğini belirten Duman,dedi.Bu başarıların içinde Balkan şampiyonluğu, Türkiye birincilikleri ve uluslararası alanda alınan çeşitli derecelerin de bulunduğunu anlatan Duman,diye konuştu.Milli sporcu Zehra Özdemir de liseden geçen sene mezun olduğunu ve 4 yıldır güreşle uğraştığını anlattı.Okuldaki bir arkadaşının okul sporlarında dünya üçüncüsü olmasından etkilenerek bu branşa başladığını dile getiren Zehra, şunları kaydetti:8. sınıf öğrencisi Zilan Sever, Balkan şampiyonu olan Havin Selçuk'u örnek alarak güreş kursuna katıldığını belirterek,dedi.Hakkari Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Bayram Durgun iseifadelerini kullandı.