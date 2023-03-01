Hakan Keleş: 'Konyaspor'u yeneceğiz'

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, istedikleri oyunu sahaya yansıtıp galip gelmek istediklerini söyledi.



Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, zorlu süreçten geçtiklerini ancak bu dönemi atlatacaklarını ifade etti.



Kulüp olarak kenetlendiklerini vurgulayan Keleş, güzel günlerin başlayacağını düşündüğünü aktardı.



Keleş, Konyaspor ile oynayacakları maça işaret ederek, "Konyaspor'un da kötü gidişatı var, onlar da kazanmak istiyecekler. Biz de kaybetmemek ve kazanmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu zorlu süreçte bizim bir galibiyete, morale ihtiyacımız var. Konya'da kazanacağımızı, istediğimiz oyunla galip geleceğimizi düşünüyorum." dedi.



Hakan Keleş, yönetim değişikliğinin takıma olumlu yansıyıp yansımadığı yönündeki soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:



"Tabii ki olumlu yansıması oldu, olması da gerekiyordu ama sadece yönetimle veya başkanımızla olacak şey değil, şehir olarak takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda biraz zorluklar çektik ama bundan sonra bu desteği gördüğümüz zaman, oyuncularla beraber moral ve motivasyonumuzu yükselttiğimizde çok iyi işler olacağını düşünüyorum."



Perez: "Daha iyiye gidip bu işi başaracağız"



Savunma oyuncusu Alexis Perez ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Perez, "Ülkenin birlik olup, birbirine yardım etmesi gerçekten inanılmaz bir şeydi. Umarım ülke tekrar yaralarını sarar ve eski haline döner. Ayrıca ülkedeki herkesin birbirine yardım etmesi, bunu görebilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.



Perez, ligde geçen sezon 22 maçta kalesinde 20 gol gören Giresunspor'un, aynı maç sayısında 40 gol yemesine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:



"Defansı, aslında sadece defans oyuncuları yapmıyor. Biz bütün takım olarak defans yapıyoruz. Ben de tabii defansta lider oyunculardan biriyim, hocamızın da dediği gibi, en iyi defans kompakt olarak başlıyor. Takımımız rakibi dar bir şekilde karşıladığında biz daha iyi oynuyoruz. Sezonun son bölümünde de umarım daha iyiye gidip bu işi başaracağız."



Konyaspor'un da kendilerinin de uzun zamandır maç kazanamadığının altını çizen Perez, "Üç puanı kazanacağımızı düşünüyoruz çünkü Konya'ya bu sorumlulukla gideceğiz, bu iyi karakteri ortaya koyacağız. Aynı, geçen maçın ikinci yarısında oynadığımız gibi, kazanma ruhunu göstererek o maçı oynayacağız ve bu davranışı göstererek maçı kazanacağız." diye konuştu.



Perez, sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya, "Eğer bir gün Giresunspor'dan gideceksem, eğer bu sezon ayrılacaksam bu kulübü Süper Lig'de bırakarak ayrılacağım. Çünkü bu benim profesyonel olarak sorumluluğum, bunu ben kendimde görüyorum." cevabını verdi.





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