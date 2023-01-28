Hakan Keleş: 'Gücümüz yetmedi'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık yenilginin ardından konuştu.



Keleş, "Zaman zaman ortak olduk. İyi başladık, çok fazla pozisyon vermedik ama ilk gol, 2. gol, 3. gol kendi hatalarımızda oldu. Ayağımızdaki topu rakibe verdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Seyircimize galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Eksiklerimizi çok aradık. Kaybettik, üzgünüz. Kasımpaşa maçı var, hemen toparlanıp ona hazırlanacağız" dedi.



Karadeniz ekibinin teknik direktörü sözlerine, "Galatasaray, oyun gücü ve kadro kalitesi olarak müthiş oynuyor. Bugün de iyi oynadılar. Biraz karşılık vermeye çalıştık ama olmadı. Gücümüz bu kadardı, yetmedi." diye devam etti.



Hakan Keleş, son olarak, "Bizim için kötü oldu. Cezalımız yine var. Zor bizim için. Deplasmandaki maçlarımızda daha iyi oynuyoruz. Alışmamız gerekiyor yoğun trafiğe. Biraz zorluk çekeceğiz ama bu şekilde mücadele etmek zorundayız. Ama inanıyorum oyunculara." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanıp bir sürpriz yapmak istediklerini, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.



Kaybettikleri ve taraftarlara galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:



"Fakat farklı mağlup olduk, üzgünüz. Oyunun ilk yarısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonlar var. Fakat talihsiz bir gol yedik. Galatasaray'ın gücü ve kalitesi biraz daha ön plana çıktı. Sonuçta farklı mağlup olduk. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz zaten. 10'da 10 yaptılar. İyi bir oyunları var. Ona karşılık vermeye çalıştık. Ama gücümüz yetmedi. Eksikliklerimiz de biraz bizi sıkıntıya soktu."



Keleş, zaman zaman oyunun belli bölümlerinde iyi oynadıklarını belirterek, "Zaman zaman oyunun belli bölümlerinde iyi oynasak da skora çok fazla yansıtamadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik puan veya puanlar alma şansımız vardı. Ama kaybettik üzgünüz" diye konuştu.



Hafta içerisinde deplasmanda Kasımpaşa ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Keleş, hedeflerinin sahadan iyi sonuçla ayrılmak olduğu sözlerine ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ