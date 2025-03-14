Hakan Keleş: "Çok fazla söylenecek bir şey yok"

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Bandırmaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Çok fazla söylenecek bir şey yok'
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14 Mart 2025 19:57

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Rakibin eksik kalmasına rağmen istedikleri oyunu oynayamadıklarını aktaran Keleş, "Mücadelesiz, isteksiz, kötü bir oyun vardı. Maçla alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok, üzgünüz. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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