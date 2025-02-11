Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, eski öğrencisi Alperen Şengün'ün NBA'de All-Star'a seçilmesinin çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.



Kariyerinde daha önce Beşiktaş, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Trabzonspor, Bandırma, TOFAŞ ve Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi takımları çalıştıran 56 yaşındaki deneyimli başantrenör, Türkiye'de son olarak A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.



Milli takımdaki görevinin ardından kariyerini yurt dışında sürdüren Demir, İran Milli Basketbol Takımı'nın ardından yeni sezonda Katar Milli Basketbol Takımı'nı çalıştırıyor.



Katar Milli Basketbol Takımı ile Asya Kupası'na gidebilmek için çalışmalarını sürdüren Demir, başkent Doha'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star'a seçilmesini değerlendiren Demir, "Alperen'in NBA'de All-Star'a seçilmiş olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Zaten Türkiye'de birlikte çalıştığımız dönemde onun gelişiminin böyle olacağını tahmin edebiliyorduk." dedi.



- "İnşallah bu başarısı milli takıma da yansıyacak"



Alperen Şengün'ün NBA'deki performansını milli takıma da yansıtacağına inandığını söyleyen Demir, "Türk milleti adına Mehmet Okur'dan sonra Alperen'in de All-Star olması çok önemli. İnşallah bu başarısı milli takıma da yansıyacak. Milli takımda da aynı başarısını devam ettirecek, kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



- "Ergin hoca şu anda Avrupa'nın en iyi koçu"



A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılmasını da değerlendiren Demir, şunları kaydetti:



"Milli takım adına Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir kadro oynayacak. Ergin (Ataman) hoca zaten şu anda Avrupa'nın en iyi koçu. Dolayısıyla ben mutlaka milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile döneceğini düşünüyorum. İnşallah bu şekilde gerçekleşir."



Katar Milli Basketbol Takımı ile Asya Kupası'nda yer almayı hedeflediklerini aktaran Demir, şöyle konuştu:



"Adım adım gitmek lazım. Burada göreve başladığımda Katar Milli Basketbol Takımı'nın Asya Kupası elemelerinde galibiyeti yoktu ve 2 mağlubiyeti vardı. Geçen sürede 2 galibiyet alarak durumu eşitledik. Şimdi önümüzde Kazakistan deplasmanı ve sonrasında içeride Hindistan maçı var. İnşallah Kazakistan'ı orada yenebilirsek grubu ikinci sırada bitireceğiz. Eğer orada kaybedersek o zaman Hindistan'ı burada yenip gruptan öyle çıkma şansımız var. En kötü senaryoda da gruptan üçüncü olarak çıkmaya çalışacağız. Şu anda bütün konsantrasyonumuz, Kazakistan maçını kazanıp grubu ikinci sırada bitirip Asya Şampiyonası'na katılabilmek."



Katar'ın son yıllarda spora olan yatırımını da değerlendiren Demir, başkent Doha'nın dünyanın önemli spor merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Burada spora çok önemli bir yatırım var. Basketbola yatırıma bir dönem ara verilse de son zamanlarda yine yatırım yapılmaya devam ediliyor. Basketbolda 2027 Dünya Kupası ve 2030 Asya Olimpiyatları burada düzenlenecek. Yani her sene bir organizasyon var. Elimizde de iyi bir jenerasyon var. İnşallah her sene daha da üzerine koyarak ilerleyip 2027 Dünya Kupası'na kadar iyi bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



- "Ergin hoca öncülüğünde Türk antrenörlüğü iyi bir noktaya geldi"



Türk antrenörlerin uzun zamandır Avrupa'da yer almakta zorlandığına dikkati çeken Demir, "Son zamanlarda özellikle Ergin hoca öncülüğünde Türk antrenörlüğünün iyi bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ben de Asya'da antrenörlere yeni bir vizyon yaratmak, yeni bir fırsat açabilmek için bir mücadele veriyorum. Sonuç olarak Türk basketbol antrenörlüğü dünyada yayılmaya devam ediyor. İnşallah iyi bir şekilde bu yola devam edilecek." şeklinde görüş belirtti.



Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Ergin Ataman'ın yardımcısı olacağı yönünde çıkan haberlere yönelik ise Demir, "Ben zaten milli takımda Ergin hocanın yardımcısıydım. Panathinaikos'la anlaştığı zaman da böyle birtakım haberler çıktı ama Ergin hoca orada iyi bir ekip kurdu ve başarılı oldu. Ben de kendi yolumda Asya'da önce İran Milli Takımı'nda, şimdi de Katar Milli Takımı ile önemli bir görevdeyim. Dolayısıyla eğer burada başarılı olursak inşallah Türk antrenörlerin de buralarda daha fazla önü açılacak. Daha sonraki jenerasyonlar da burada Türk basketbolunu temsil edecek. Dolayısıyla bütün mücadelemiz hem kendi adımıza hem de Türk basketbolu antrenörlüğü adına başarılı olmak." ifadelerini kullandı.



