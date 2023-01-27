Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'le yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter'in, 28 yaşındaki yıldız ile uzun soluklu yeni bir sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.



Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu ve Hakan'ın kısa süre içerisinde imza atacağı kaydedildi.



Inter'de bu sezon 25 maça çıkan Hakan, 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.





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