Hafta sonu iki ayrı şehirde 'offroad' heyecanı yaşanacak

Otomobil sporlarında hafta sonu Artvin'de Karadeniz Offroad Kupası, Niğde'de ise Akdeniz Offroad Kupası yapılacak.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Offroad Kupası'nın ikinci yarışı Murgul Offroad Spor Kulübü (MUROFF) tarafından Spor Toto ve Murgul Belediyesi katkılarıyla 14 Temmuz Pazar günü Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenecek.



Murgul Damar mevkisinde 22 araç ve 44 sporcunun katılacağı organizasyon, saat 11.30'da başlayacak.



Niğde'de Akdeniz Offroad Kupası yapılacak



Akdeniz Offroad Kupası, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından 13-14 Temmuz tarihlerinde Niğde'de düzenlenecek.



Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, yarın saat 16.00'da Ömer Halisdemir Meydanı'nda start seremonisiyle başlayacak. Kent merkezinde bulunan Niğde Evleri Yerleşkesi'nde oluşturulan parkurda koşulacak yarışın startı ise 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de verilecek.



