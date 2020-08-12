Haaland: 'Moukoko benim 15 yaşımdan daha iyi'

Oldukça küçük yaşına rağmen alt yaş kategorilerinde inanılmaz gol istatistiklerine sahip olan Dortmund'un 15 yaşındaki genç yeteneği Youssoufa Moukoko ile ilgili takımın golcüsü Erling Haaland'dan yorum geldi.20 yaşındaki Norveçli golcü genç isme duyduğu hayranlığı dile getirdiği açıklamasında, "Daha 15 yaşında ve benim o yaşta olduğumdan çok daha iyi durumda. Hayatımda onun kadar iyi 15 yaşında bir futbolcu görmemiştim." diyerek genç isme hayranlığını dile getirdi. Haaland Moukouko'nun bu yaşında Dortmund A Takımı'nda idman yapmasıın büyük avantaj olduğunu dile getirerek üzerinden çok büyük baskı olabileceğini ve ona takım halinde yardımcı olacaklarını söyledi.Kamerun doğumlu Alman vatandaşı Youssoufa Moukoko, Dortmund U17 takımı ile çıktığı 56 maçta 89 gol 16 asist, U19 takımında ise 21 maçta 34 gol 9 asist kaydederek dikkatleri bir hayli üzerine çekmişti.Moukoko teknik direktör Lucien Favre'nin aldığı karar ile geçen sezon 15 yaşına rağmen A Takım ile idmanlara çıkmış, şimdilerde ise sezon öncesi kampını A Takım ile birlikte gerçekleştiriyor.