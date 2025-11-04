Haaland'dan Messi ve Ronaldo açıklaması!

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile kıyaslamanın doğru olmadığını söyledi.



"KİMSE ONLARA YAKLAŞAMAZ"



Norveçli futbolcu, "Kendini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi seviyesinde görüyor musun?" sorusuna net bir yanıt verdi:

"Hayır, kesinlikle değil. Onlardan çok uzaktayım. Kimse onlara yaklaşamaz." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Premier Lig'de 10 maça çıkan Haaland, 13 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.



