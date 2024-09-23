Haaland'a tepki: "Korkakça!"

Arsenal'in efsane isimlerinden Ian Wright, Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland'a eleştiride bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Haaland'a tepki: 'Korkakça!'
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23 Eylül 2024 17:55
Ian Wright, Manchester City - Arsenal karşılaşmasının ardından Erling Haaland'a tepki gösterdi.

Wright, Haaland'ın Manchester City'nin attığı ikinci golün ardından topu alıp arkası dönük Gabriel'e atmasıyla ilgili, "Bu hareket beni kızdıran bir şeydi. Gabriel'in arkası dönükken ona top attı. Gerçekten bir korkağın hareketi. Haaland'ın bunları aştığını düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Manchester City, Arsenal karşısında 90+8'de John Stones'in attığı golle 2-2'lik beraberliği buldu.

Erling Haaland, golün ardından kaleden topu aldı ve arkası dönük Gabriel'e attı. Norveçli golcünün ardından iki takım futbolcuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

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