Güvenç Kurtar, 1999 depreminde Kocaelispor'un yaşadığı travmayı anlattı

GÜVENÇ KURTAR, 1999 DEPREMİNİ ANLATTI

"KALECİMİZİ HASTANEDE ARADIK"

"TUTMAK İSTEDİĞİM APARTMAN ÇÖKTÜ"

"BU SAATTEN SONRA NETİCE BEKLEMEYİN"

"KÖTÜ SONUÇLARIN SEBEBİ DEPREM STRESİ"

"AKILLAR EVDE"

"9 PUAN İYİ"

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki deprem sebebiyle futbolcu ve antrenörlerini enkazda kaybeden, tesisleri zarar gören kulüpler ligden çekilme kararı aldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Adıyamanspor, Diyarbekirspor, Niğde Anadolu, Malatya Erguvan Spor ve Kahramanmaraşspor'un ligden çekilmek için yaptıkları başvuruyu kabul etti.10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında en çok konuşulan isimlerden biri Volkan Demirel oldu. Depremin ardından gözyaşları içerisinde yardım isteyen başarılı teknik adam, "Lütfen yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen... Sadece Hatay-Antakya değil, çevre iller de aynı şekilde. Lütfen, rica ediyorum. Burada insanlar çok kötü. Allah rızası için" ifadelerini kullandığı videoyla depremin simgelerinden biri oldu.Volkan Demirel depremin hemen sonrasında oyuncuları ve teknik ekibi Hatay'dan çıkarmak istediğini Fenerbahçe Başkanı ile paylaştı. Ali Koç da hemen özel uçak ayarlayarak en yakın havalimanına gönderdi. Hatayspor ekibinin şehirden çıkarılmasını sağladı. Futbolcularını ve ailelerini İstanbul'a bıraktıktan sonra Volkan Demirel yeniden Hatay'a geri döndü. Volkan Demirel, Hatayspor tesislerinde depremzedeler için elinden geleni yapmaya devam ediyor.Yaşanan felaket sonrası futbol kulüplerinin yaşadığı sıkıntılar akıllara 17 Ağustos 1999'da Kocaeli/Gölcük merkezli olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Kocaelispor'u getirdi. O dönem Kocaelispor'un teknik direktörü olarak görev yapan Güvenç Kurtar, Marmara Depremi'nden sonra Kocaelispor'da yaşanan sıkıntıları Hürriyet'e anlattı. İşte Kurtar'ın sözleri...Kocaelispor Başkanı Sefa Sirmen, "Hemen toparlanın" dedi. Dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, bizi Riva tesislerine hemen kampa aldı fakat futbolcular ligden çekilmek istediler. Sonra, "5-6 ay biz bir şey yapamayız. Zaten perişan durumdayız. Sahamız da hasar gördü, maç oynanmayacak. 2.yarı belki yaraları sararız" demiştik. 6 ay maçlarımızı dışarıda oynadık. Haklı olarak takımdan ayrılanlar oldu. "Burada oynamayız" dediler. Bu düşünceler içerisinde sahaya çıktık ve ilk yarı 9 puanı zor aldık. Deplasmana gitsek ne olur. Uyku mu uyuyorduk? Herkese izin vermiştik. İzmit'te durmadık, şehrin dışında durmaya çalıştık hep. Denizli'ye gittik mesela maça. 15-20 gün orada kamp yapmaya çalıştık. Kocaelispor tesislerine çadır kurmuştuk, halkımız orada yatıyordu. Şoförümüz, arkadaşlarımız öldü o dönem. Kalecimizi hastanelerde aramıştık. Bu kafayla zaten hiç başarılı olamadık, 1 maç kazanmıştık. Deplasmana gittiğimizde otele gitmiştik. Hocalarımızdan birisi gece hiçbir şey yokken birden çatıya doğru kaçmaya başlamıştı. Bu psikolojideydik. Bir yere gidince nasıl kaçarız diye kapının dibine oturuyorduk. O zamanlar 13 Kasım'da İrlanda Dublin'de maç vardı. O zamanlar 6.0 şiddetinde bir deprem daha olmuştu. Devamlı artçılar vardı.Transfer olan futbolculara, stadyuma yakın bir yerde 5 katlı apartman tutacaktım. Git gel yapıp yorgun olurlar diye İstanbul ve İzmit'te oturmalarını istemiyordum. Bina olduğu gibi çöktü. Acele edip taşınsaydık eğer futbolcular aileleriyle beraber zarar görürdü. Onları bile düşünmek kafayı yedirir adama. Şimdi Hatay, Malatya ve diğer ayrılan takımlara baktığımızda oralarda top oynama şansı yok. Belki seneye bile çok zor yani. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaket. Bu travmayı atlatmak çok zor. Çekilen takımlara hak veriyorum. Bu anları kafasından nasıl silecek futbolcu?O dönem yurtdışında olan fazla futbolcumuz yoktu. Şimdiki takımlardaki oyuncuların yarısından fazlası yurtdışında. Ne futbolu? Bu travmayı futbolcular 1 sene filan atlatamaz. Hiçbir takım rahat değil. Her an her yerde bir şey olabilir. Nasıl yatıp kalkacaklar? Bazı takımlar çekildi de diğerleri rahat oynayacak diye bir şey yok. Yabancı sayısının fazla olması daha da beter. Adamlar daha önce nerede görmüş depremi? Bu saatten sonra oynanacak futboldan netice beklemeyin.Kocaelispor'da dönemin teknik direktörü Kurtar kötü sonuçların nedenini deprem stresini göstermiş, afetin ardından birçok futbolcunun başka kulüplere gittiğini kalanların da korkuyla yaşadığını belirtmişti.Yaşanan Marmara depreminin tüm futbolcularını etkilediğini belirten Kurtar şunları söylüyordu:"Tüm maçlarımızı deplasmanda oynadığımızdan futbolcularım ailelerini haftada bir gün görebiliyor. Akılları evlerindeki eş ve çocukları ile diğer aile fertlerinde. 'Ya yeni Deprem olursa' stresi içindeler. Mirkoviç'in ikizleri var. Dobrowski'nin iki yaşında çocuğu var. Evde yalnızlar. Futbolcuları ben ne kadar motive edersem edeyim, sahaya çıktıklarında bile depremi ve ailelerini düşünüyorlar. Ben de depremden korkuyorum. Ama bunu futbolcularıma belli etmemeye çalışıyorum. Ama A.Mete Işıkara'nın söylediği gibi depremle yaşamaya alışacağız."Yaşanan sıkıntılara rağmen toplanan 9 puanın fena olmadığına değinen Kurtar, "Gaziantepspor'a verilen Erhan'ın dışında diğer futbolcular Ahmet Dursun, Mert, Tarık, Zeki, Sawıeh'in ayrılmaları insiyatifim dışında gerçekleşti. Bunlara Soner ve Nuri gibi iki oyuncumuzun ağır sakatlıkları etkilenince zorunlu olarak yeniden yapılanmaya gittik" dedi.