Gustavo Henrique beğeni topladı

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yeni transferi Gustavo Henrique, Slovacko maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gustavo Henrique beğeni topladı
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05 Ağustos 2022 10:24
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, çıktığı ilk resmi maçta taraftarların büyük beğenisini topladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı lacivertlilerle ilk maçında çıkan yıldız stopere büyük destek oldu. Taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda da 29 yaşındaki stoperin savunmada güven verdiğini vurguladılar.

Karşılaşmada zaman zaman aksamasına rağmen tecrübeli futbolcu, takım savunmasına yaptığı katkıyla öne çıkarken, Slovacko karşısında 90 dakikada sahada kaldı. Henrique zaman zaman Portekizli teknik direktör Jesus'tan da alkış almayı başardı.
 
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