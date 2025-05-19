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Gürcan Gilgiç: "Fenerbahçe taraftarının az gelmesinin sebebi..."

Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

calendar 19 Mayıs 2025 10:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gürcan Gilgiç: 'Fenerbahçe taraftarının az gelmesinin sebebi...'
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Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı;

"DAHA KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR DURUM OLAMAZDI"

"Kendi kaosu içinde, kendi seyircisine karşı oynadı Fenerbahçe takımı. Taraftar olanlar maça gelmemişti zaten. Sezonun hayal kırıklığı içinde, Kadıköy'de beklediklerini vermeyen takıma karşı tavırlarını net koydular. Bu performansın sahipleri için daha küçük düşürücü bir durum zaten olamazdı."

"TRİBÜNE GELMELERİNİN TEK NEDENİ VARDI..."

"Ama gelenler "seyirci" tarafı. Tribüne gelmenin tek nedeni vardı; tuttuğun takımı destekleyip, kazandığını görmek, sevince ortak olmak. Ama gol atan futbolcusunu ıslıklayıp, protesto edenler vardı. Nasıl ki gelmeyenler mesajlarını net ortaya koyduysa, gelip de golü kutlamayanlar kendilerini "küçük düşürmeyi" başardılar."

"ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI GEREKENLER DE OLMALI"

"Elbette hesap soracaklar. Daha iyisini isteyecekler. Tepkilerini de ortaya koyacaklar. Ama sahada ter dökeni, maç devam ederken hedefe koymak, "müşteri" profiline yakışandır. Öyle de yaptılar. Bu sıkışmışlık içinde, öz eleştiri yapması gerekenler de olmalı."

"HERKES ÖFKESİNİ CEBİNE KOYMALI, SANDIĞI BEKLEMELİ, TAKIMI RAHAT BIRAKMALI"

"Fenerbahçe camiası artık kendine gelmeli, hesaplaşmayı sürece bırakmalı. Kongreye gidiyor Ali Koç Yönetimi. Tek nedeni bugün "istifa" diye bağıranların dediğini yapması, Mourinho'yu getirmesi. Fenerbahçe'nin çocuğunu beğenmeyenlerin aklına uyması. Artık kaçınılmaz bir süreç var. Herkes öfkesini cebine koymalı, sandığı beklemeli, takımı rahat bırakmalı."


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